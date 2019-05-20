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понедельник, 20 мая 2019 20:11

Вратарь "Колоса" допустил детскую ошибку, стоившую его команде поражения

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Вратарь &quot;Колоса&quot; допустил детскую ошибку, стоившую его команде поражения
Вратарь "Колоса" Антон Яшков подвел свою команду.

В Первой лиге "Днепр-1" победил дома "Колос" с Коваливки 3: 1.

Днепровский клуб уже обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон. В то же время "Колос" борется за зону стыковых матчей. Игра вышла результативной и богатой на события.

Первыми счет открыли гости, но хозяева поля сравняли счет в матче. Игра стала равной с моментами у обоих ворот. Казалось, что команды уйдут при ничейном счете на перерыв. Но под самый завершения первого тайма вратарь гостей Яшков пропустил смешной гол, который стал решающим в этой игре. Во втором тайме днепряне не только только удержали свое преимущество, но и увеличили счет в матче.

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За 3 тура до заверешння Первой лиги "Днепр-1" уже обеспечил себе первую сходику. За право играть стыковые матчи (2-3 место Першоио лиги против 11 -10 команды УПЛ) между собой спорят "Волынь", "Колос", "Металлист -1925" и "Оболонь - Бровар".

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