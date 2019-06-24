Вратарь "Динамо" определился с новым клубом

Голкипер Артур Рудько продолжит карьеру на Кипре в составе местного "Пафоса".

Вратарь "Динамо" Рудько больше не является игроком "бело-синих". 27-летний голкипер перешел в "Пафос", информирует официальный сайт кипрского клуба.

Детали сделки не сообщаются. Известно, что голкипер покинул "Динамо" на правах свободного агента, поскольку его контракт с киевским клубом подошел к концу. К слову, прошлый сезон "Пафос" завершил с 3-очковым отрывом от зоны вылета из высшего дивизиона чемпионата Кипра.

Автор: ФК " Пафос" Артур Рудько буде грати в чемпионате Кипра

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В сезоне 2018/19 Рудько, который является воспитанником "Динамо", не произвел за первую команду ни одного матча, а в позапрошлом сезоне сыграл всего 2 матча.