Вратарь "Динамо" не держит обиду на Лунина

Кучерук сыграл одну игру на первенстве мира

Голкипер сборной Украины U-20 Владислав Кучерук не обиделся, что место в воротах в 1/2 финала чемпионата мира доверили не ему, а вернувшемуся из национальной команды Андрею Лунину.

"Нет, мне не было обидно. Я сделал свою работу. Мы тогда общались с Андреем, он меня благодарил, сказал, что я помог выйти нашей команде в полуфинал" – пишет "Трибуна"

"Андрей для своих лет очень сильный вратарь, он уже поиграл на высоком уровне. Лунин всегда ответственно подходит к работе. Могу сказать, что и как человек он тоже очень хорош.

В сборной вообще очень хорошая конкуренция на вратарской позиции. Тот же Дима Резник из "Ворсклы" очень перспективный голкипер. В сборную вызывают лучших, поэтому доказывать нужно лишь своим трудом на тренировках. Мне дали шанс, поставили в основной состав на одну игру и я этому очень рад, благодарен тренерам, что не усомнились во мне", — сказал Кучерук.

Напомним, Лунин покинул расположение сборной Украины U-20 после матча 1/8 финала ЧМ с Панамой (4:1), чтобы участвовать во встречах отбора Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0).

В итоге голкипер эти две встречи провел в запасе, но вернулся на полуфинальный матч с Италией (1:0).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конопля сравнял свое поколение с Милевским и Алиевым

Кучерук отыграл четвертьфинальный матч против "Колумбии" (1:0). В полуфинале в основе снова вышел Лунин.