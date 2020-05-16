Вратарь "Арсенала" вспомнил, как побил официанта

Погорилый играл за "Металлист". Фото ФК "Металлист"

Известный украинский голкипер Сергей Погорилый рассказал, как устроил драку с официантом одного из заведений Киева, когда выступал за "Арсенал".

33-летний футболист дал интервью YouTube-канала Do Best! в шоу РестаVратор.

"Мы 2:2 сыграли с" Шахтером ", после чего всей командой пошли отмечать. Все со своими женами, с девушками, кто с кем. А я там сам был. Надо ехать дальше, искать приключения. Стол, все сидели." Я поехал , сколько надо денег?". Каждый занят своим." Давай, я карточкой оплачу, потому что у меня наличных нет, а затем на базе вы, сколько считаете нужным, скинетесь". Кто-то рядом сидел, и спрашивает:" Есть хоть какие-то гривны дать официанту на чай?" Я уже все оплатил, и хотел ехать дальше искать приключений. И я не помню, кто положил 200 гривен, у кого было.

Счет был на восемь тысяч гривен, тогда это была тысяча долларов. И я говорил: "Положите еще". "Не переживай, мы потом ему добавим на чай, все нормально". В тот момент я еще не ушел, и подходит официант, открывает эту папочку, смотрит, а там - 200 гривен, и у меня повергает в шок. "Ты здесь посидел на восемь тысяч, а мне оставил".

Это были его последние слова. Я как сидел, так ударом его и поймал", - признался Погорилый, добавив, что нормально относится к шуткам, но это было хамство со стороны персонала учреждения.

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Сергей Погорилый кроме "Арсенала" выступал за киевский ЦСКА, "Таврию" и "Металлист".