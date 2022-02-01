Возвращение в Европу отменяется. Коноплянка останется в "Шахтере"

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка, по всей видимости, никуда не перейдет и останется в донецком клубе.
Об этом сообщил футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коноплянка еще может продолжить карьеру в Украине, но не в "Шахтере"
"Куда перейдет Коноплянка? Я думаю, что никуда. У него еще полгода контракт с "Шахтером". И ему придется работать здесь с "горняками". У Де Дзерби нет на него планов.
В Европу? Сегодня (вчера - Gazeta.ua) последний трансферный день. Не знаю, что там может произойти буквально за несколько часов. Поэтому я думаю, что Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в "Шахтере" до конца", - сказал Цыганик в эфире авторской программы.
Ранее сообщалось, что Коноплянка перейдет в австрийский ЛАСК или турецкий клуб, который не назывался.
"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн.
В последнее время у футболиста не было игровой практики. Донецкий клуб хотел попрощаться с ним.
В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
Комментарии