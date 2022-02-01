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вторник, 01 февраля 2022 11:14

Возвращение в Европу отменяется. Коноплянка останется в "Шахтере"

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Возвращение в Европу отменяется. Коноплянка останется в &quot;Шахтере&quot;
Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка, по всей видимости, никуда не перейдет и останется в донецком клубе.

Об этом сообщил футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганик.

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"Куда перейдет Коноплянка? Я думаю, что никуда. У него еще полгода контракт с "Шахтером". И ему придется работать здесь с "горняками". У Де Дзерби нет на него планов.

В Европу? Сегодня (вчера - Gazeta.ua) последний трансферный день. Не знаю, что там может произойти буквально за несколько часов. Поэтому я думаю, что Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в "Шахтере" до конца", - сказал Цыганик в эфире авторской программы.

Ранее сообщалось, что Коноплянка перейдет в австрийский ЛАСК или турецкий клуб, который не назывался.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн.

В последнее время у футболиста не было игровой практики. Донецкий клуб хотел попрощаться с ним.

В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

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