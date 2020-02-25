Возвращение Ярмоленко снова откладывается

Возвращение на поле игрока "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко после травмы снова откладывается.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко должен вернуться 29 февраля в домашнем матче против "Саутгемптона", однако стало известно, что футболиста стоит ждать на поле не раньше 8 марта, пишет "Сегодня".
В последний раз украинский футболист выходил на поле 14 декабря в матче против "Саутгемптона", тогда он сыграл 17 мин.
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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел всего 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
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