Воспитанник "Шахтера" перешел в российский клуб

Кисиль будет играть во Второй лиге чемпионата России

Украинский хавбек Руслан Кисиль переехал во второй дивизион чемпионата России.

27-летний игрок пополнил состав "Балтики", информирует официальный сайт клуба из Калининградской области.

Сезон 2018/19 Кисиль начинал в черниговской "Десне", однако зимой перебрался в "Колос". За команду Руслана Костишина он провел всего 6 матчей и уже этим летом решил покинуть Коваливке. "Балтика" сохранила место во втором дивизионе России только благодаря административным проблемам конкурентов.

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Кисиль - воспитанник донецкого "Шахтера", который в течение этого трансферного окна уже отпускал своих игроков в российские команды - Олега Данченко в "Рубин", а Ивана Ордеца - в московское "Динамо".