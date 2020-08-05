"Вольфсбург" не хотел играть с "Шахтером" в Украине

Тайсон будет главной надеждой горняков в киевском матче. Фото ФК "Шахтер"

Полузащитник "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд считает, что матч 1/8 финала ЛЕ с "Шахтером" можно провести в другом месте. Причина – ситуация с коронавирусом.

"Странная ситуация, когда ты читаешь, что происходит в Украине. Но это моя работа.

Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", - сказал Арнольд.

В феврале, когда игрался первый матч, в Германии тоже была угроза эпидемии коронавируса. Однако ни один немецкий футболист не предложил сыграть оба матча в Украине. В то время в нашей стране не было зафиксировано ни одного случая болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" будет в финале, если одолеет "Вольфсбург" - Грачев

Игра между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится сегодня в Киеве. Начало - 0 19-55. Первый матч между командами завершился победой "горняков" со счетом 2:1.