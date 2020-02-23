Водитель комбайна в 42 года выдал фантастический дебют в НХЛ

Девид Эйрз дебютировал в НХЛ в 42 года

Редчайший инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Торонто".

Оба голкипера "Каролины" - Джеймс Раймер и Петр Мразек - получили травмы и не смогли продолжить матч. Больше голкиперов в составе команды не было, поэтому единственным выходом оставалось воспользоваться услугами экстренного вратаря. Об этом сообщает ТСН

В "Каролины" таким является водитель ледового комбайна Дэвид Эйрз. Именно он занял место в воротах.

42-летний мужчина никогда не играл на профессиональном уровне, но провел хороший матч. Во втором периоде он пропустил две шайбы за три удара, но в последней 20-минутке семь раз спасал свою команду, которая в итоге выиграла со счетом 6:3.

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После финальной сирены болельщики громко аплодировали новоиспеченному вратарю, а в раздевалке хоккеисты "Каролины" встретили своего спасителя с танцами и шампанским.