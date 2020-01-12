Во время ралли "Дакар" погиб гонщик

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш умер после падения с мотоцикла. Фото: из открытых источников

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш 12 января погиб на "Дакаре". Причиной смерти Гонсалвешем стало падение с мотоцикла на протяжении прохождения 276-километровой спецучастки.

Организаторы получили сообщение об инциденте и сразу выслали на место аварии медицинский вертолет. Бригада медиков обнаружила Гонсалвешем без сознания. После реанимационных мероприятий гонщик был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13-й раз вышел на старт "Дакара". Лучшим достижением гонщика стало второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году. После шестого этапа нынешнего "Дакара" португалец занимал сорок шестой место в зачете мотоциклистов, сообщает "24 канал"

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За всю историю проведения "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м участником гонки, погибшим во время участия в ралли-рейде.