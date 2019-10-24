Во время празднования гола Жоржиньо ухватил Батшуайи за половой орган

Лондонский Челси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов минимально обыграл Аякс в гостевой встрече (0:1).
Единственный и победный гол в этом поединке на 86-й минуте забил форвард "пенсионеров" Миши Батшуайи. Все бы ничего, но во время празднования взятия ворот, полузащитник Жоржиньо неожиданно схватил своего одноклубника за половой орган. Об этом пишет isport.ua
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Лондонский "Челси" и амстердамский "Аякс" лидируют в группе Н Лиги чемпионов. Оба клуба имеют по 6 баллов.
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