Во время празднования гола Жоржиньо ухватил Батшуайи за половой орган

Батшуайи впервые попал в такую передрягу

Лондонский Челси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов минимально обыграл Аякс в гостевой встрече (0:1).

Единственный и победный гол в этом поединке на 86-й минуте забил форвард "пенсионеров" Миши Батшуайи. Все бы ничего, но во время празднования взятия ворот, полузащитник Жоржиньо неожиданно схватил своего одноклубника за половой орган. Об этом пишет isport.ua

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Лондонский "Челси" и амстердамский "Аякс" лидируют в группе Н Лиги чемпионов. Оба клуба имеют по 6 баллов.