Во время мотогонок British Superbikes разлетелись мотоциклы

В июне едва не погиб мотоциклист Марк Маркес. Фото: Reuters

На очередном этапе мотогонкам British Superbikes произошла авария, которая едва не привела к страшным последствиям.

Один из мотогонщиков вылетел за пределы трассы, а когда поднялся, его едва не убило другим мотоциклом, который постигла та же участь.

Во время инцидента за пределы трассы вылетело несколько пилотов, особенно опасность для окружающих составляли мотоциклы, которые хаотично разлетались в разном направлении на большой скорости.

К счастью никто не пострадал.

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Ранее автомобильные пперегоны "Формулы-1" посещала украинская теннисистка Элина Свитолина со своим мужем Гаэлем Монфисом. В этом году Элина стала бронзовым призером Олимпиады в Токио.