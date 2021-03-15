Во время матча злоумышленники захватили в заложники семьи звезд ПСЖ

Анхель Ди Мария с женой Фото: Instagram.com/angeldimariajm

Дома звезд ПСЖ бразильца Маркиньос и аргентинца Анхеля Ди Марии были ограблены.

Во время домашнего матча чемпионата Франции против "Нанта" на дом Ди Марии случилось нападение. Семью аргентинца удерживали в заложниках, сообщает ESPN.

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Сам хавбек был заменен на 62-й мин. игры после того, как спортивный директор парижан Леонардо сообщил об инциденте главному тренеру Маурисио Почеттино. Покинув стадион, Ди Мария срочно отправился домой к семье.

По данным источника, ограбление во время матча подвергся и дом родителей защитника ПСЖ Маркиньос, их также удерживали в заложниках. Бразилец сыграл все 90 мин.

Полиция начала расследование обоих инцидентов.

Игра завершилась сенсационной победой "Нанта" - 2:1. В турнирной таблице ПСЖ идет на 2-м месте, уступая "Лиллю" 3 очками. Анхель Ди Мария известный выступлениями за "Бенфику", "Реал", и "Манчестер Юнайтед". В ПСЖ он выступает с 2015 года. Маркиньос перебрался в Париж с "Ромы" в 2013-м. Оба футболиста являются основными игроками парижан.