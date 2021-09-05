Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок

Во время пятого отборочного турнира Чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Франции на поле выбежал ребенок.

На 75-й минуте матча мальчик сумел попасть на поле. За ним погнался стюард, но ребенок cмог пересечь центральный круг.

Мальчик бежал быстро, но сотрудник стадиона догнал нарушителя. Когда выходили, к ним подошел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко и что-то сказал.

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Эпизод полностью не попал в трансляции поединка. УЕФА требует не показывать подобное в эфире, чтобы не побуждать нарушителей.

Матч Украина - Франция завершился вничью - 1:1.

После пяти туров лидером группы является сборная Франции, которая имеет в своем активе девять очков. Украина и Финляндия имеют по пять очков, но у финнов на две игры меньше.

8 сентября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Чехии. 9 октября национальная команда сыграет в гостях против Финляндии в матче шестого тура отбора Кубка мира.