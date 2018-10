Во время игры команды Ярмоленко фанаты ошеломили интимной выходкой

В матче чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" (1:0), цвета которого защищает украинец Андрей Ярмоленко, произошел курьезный случай.

Во время игры кто-то из болельщиков бросил на поле фаллоимитатор и арбитру матча Кевину Френду пришлось с ним прогуляться по полю, чтобы выбросить сексуальную игрушку.

Errr ..... referee Kevin Friend removes an object that was thrown onto the pitch during #BRIWHU pic.twitter.com/990V2D2vAz