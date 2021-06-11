Во Львове будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

Ромелу Лукаку выступает в "Интере" с лета 2019 года. Фото: Reuters

Во Львове готовится болеть против сборной России в матче первого тура Евро-2020/21.

Организаторы Lviv Fan Festival обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России, сообщает Instagram фестиваля.

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"Пусть вата пылает, а пиво наливается! Выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку!" – главный лозунг матча

Стоимость билетов в фан-зону - от 50 гривен.

Матч Россия - Бельгия состоится 12 июня. Начало - в 22.00. Также в группе В выступают команды Финляндии и Дании.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины будет играть в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. 13 июня команда Андрея Шевченко стартует матчем с голландцами. Начало матча в 22:00.