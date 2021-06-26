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суббота, 26 июня 2021 12:11

Во Франции расстреляли футболистов просто во время игры

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Во Франции расстреляли футболистов просто во время игры
На месте убийства было множество зрителей. Фото: La Provence

Футбольное сообщество Франции встревожено событиями в городе Марсель во время любительской встречи. В 15-м округе Марселя во время поединка между командами двух кварталов состоялась стрельба, информирует La Provence.

К стадиону Ла Мартин, где проходил любительский матч, подъехало авто, из него вышел пассажир и открыл огонь. В результате выстрелов футболист лет 30-ти скончался на месте, еще один игрок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает мотивы вооруженного нападения и начала расследование убийства.

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Во время матча Евро-2020 упал прямо на поле и едва не умер датский футболист 29-летний Кристиан Эриксен. Врачам за помощью дефрибилятора удалось запустить его сердце. Через несколько дней Эриксена выписали из больницы.

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Дата
26
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