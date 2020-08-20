Внук Луческу строит пивной завод в Румынии за € 5 млн

Мирча Луческу, Матей Луческу и Разван Луческу. Фото: playtech.ro.

Внук главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Матей начал строительство собственной пивоварни в Румынии.

26-летний Матей Луческу решил войти в мир производителей пива, решив сделать ставку на марку Grivia, сообщает playtech.ro.

Дела в Матфея идут довольно неплохо, и он уже подписал контракты с несколькими крупными торговыми центрами в Румынии. Но теперь его интересы простираются еще дальше - он планирует построить собственный завод, который позволит изготавливать пиво и на экспорт.

Общая сумма строительства - 5 млн евро. Новый завод может начать производство пива ужу в 2022 году. Планируется не только увеличить объем производства, но и создать новые варианты упаковки. Пиво Grivia разливается исключительно в бутылку емкостью 0,5 литра.

Матей - сын Разван Луческу, отец которого возглавляет "Динамо". Разван сейчас является наставником клуба "Аль-Хилал" из Саудовской Аравии.