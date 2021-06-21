Внук Лобановского будет работать в "Динамо"

Богдан Лобановский (в центре) с родителями. Фото: ФК "Динамо" Киев

Внук легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского будет работать в системе киевского клуба.

23-летний Богдан Лобановский получил должность менеджера, который отвечает за работу с болельщиками.

"Сразу хочу отметить, что мы знаем Богдана еще с тех пор, как он в детской коляске приезжал в клуб со своим легендарным дедушкой. И потом, когда Валерия Васильевича уже не стало, Богдан вместе со своими родными почти всегда был на клубных мероприятиях, посвящались памяти Лобановского.

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Не секрет, что многие звездных семей сталкиваются с проблемой детей-мажоров. Семье же Лобановских такое понятие совершенно чуждо. Искренность моих слов, уверен, подтвердят те, кто знает Светлану Валерьевну Лобановского. Это же касается и Богдана. Воспитанный, интеллигентный, хорошо образованный парень. А еще - очень любознательный и ответственный. Вот это, на мой взгляд, и стало главным залогом того, что Богдан Лобановский был приглашен на работу в "Динамо".

Причем произошло это не сразу - он почти месяц стажировался. Присматривался к коллективу, а коллектив - к нему, к его возможностям. Должность у Богдана Лобановского - менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее - аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам",- сказал вице-президент "Динамо" Алексей Семененко в комментарии "Трибуне".

Богдан Лобановский тренировался в академии столичного клуба, занимаясь в одной группе с нынешними футболистами "Динамо" и сборной Украины Виктором Цыганковым и Владимиром Шепелевым. Валерий Лобановский - выдающийся украинский футболист и тренер. Многолетний наставник "Динамо" Киев, во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. Суперкубок УЕФА Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988 Тренер сборной Украины в 2000-2001 годах. Один из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола. Герой Украины. Умер в 2002 году.