Вместо "Шахтера" Бога выбрал "Аталанту"

На игрока претендовал "Шахтер".Фото: "Сассуоло"

Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога в ближайшие часы пройдёт медобследование и подпишет контракт с "Аталантой", сообщает в своём "твиттере" инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок уже в пути в Бергамо. Он подпишет контракт сроком на пять лет. А заплатит за него "Аталанта" примерно € 22 млн.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что "Сассуоло" требует за своего футболиста € 25 млн и что клуб отклонил предложение от донецкого "Шахтёра".

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24-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с "Сассуоло" истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.