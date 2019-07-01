Владимир Кличко рассказал, вернется ли в ринг

Владимир Кличко не вернется в профессиональный бокс

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко снял все вопросы касательно своего возможного возвращения в ринг. По словам 43-летнего украинца, он сосредоточен на карьере вне бокса.

"Я верен своему решению уйти из бокса и переключиться на другую карьеру", — сказал Кличко-младший The Sun.

Стриминговая платформа DAZN предлагала Владимиру Кличко контракт на 3 боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинца мог составить $80 млн.

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В своем последнем бою на профессиональном ринге Кличко-младший проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде. Бой состоялся в апреле 2017-го.