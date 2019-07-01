Владимир Кличко рассказал, вернется ли в ринг

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1242
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1332
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3205
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2025
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1548
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24714
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3807
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 7002
Фото
Все фото
15
7
29
8
8
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Видео
Все видео
Бирхофф забил гол "смерти" в финале Евро
Бирхофф забил гол "смерти" в финале Евро
Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира
Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира
Месси впервые спел гимн Аргентины
Месси впервые спел гимн Аргентины
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 360
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1548
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1485
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2088
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11142
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 1395
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
понедельник, 01 июля 2019 09:06

Владимир Кличко рассказал, вернется ли в ринг

  Комментировать
Владимир Кличко рассказал, вернется ли в ринг
Владимир Кличко не вернется в профессиональный бокс

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко снял все вопросы касательно своего возможного возвращения в ринг. По словам 43-летнего украинца, он сосредоточен на карьере вне бокса.

"Я верен своему решению уйти из бокса и переключиться на другую карьеру", — сказал Кличко-младший The Sun.

Стриминговая платформа DAZN предлагала Владимиру Кличко контракт на 3 боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинца мог составить $80 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Кличко чуть не погиб во время отдыха

В своем последнем бою на профессиональном ринге Кличко-младший проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде. Бой состоялся в апреле 2017-го.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Владимир Кличко рассказал, вернется ли в ринг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Лекарство от цинги изобрел польский ученый

Другу дружину короля привселюдно стратили

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 96742
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 49817
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 37998
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 20656
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 16327
Спорт
Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии
Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии Просмотров: 81
Определился победитель молодежного Евро среди 21-летних по футболу
Определился победитель молодежного Евро среди 21-летних по футболу Просмотров: 153
Турецкие гранды сцепились за Коноплянку
Турецкие гранды сцепились за Коноплянку Просмотров: 819
Украина на Европейских играх завоевала 51 медаль и вышла на третье место рейтинга
Украина на Европейских играх завоевала 51 медаль и вышла на третье место рейтинга Просмотров: 459
Бирхофф забил гол "смерти" в финале Евро
Бирхофф забил гол "смерти" в финале Евро
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 1569
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua