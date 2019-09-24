Владимир Кличко рассказал, планирует возвращаться на ринг

Владимир Кличко не вернется в профессиональный бокс

Владимир Кличко прокомментировал слухи о своем возвращении. Сейчас Владимир не планирует возобновлять карьеру профессионального боксера.

Относительно своего возвращения в ринг Кличко сказал, что тренируется, но не планирует боксировать.

"Вернусь я в ринг? Не знаю, никто не знает. Каждое утро я тренируюсь и вру себе, что собираюсь вернуться. Меня греет эта ложь, я наслаждаюсь собой и мотивирующей себя на здоровый образ жизни. Я не хочу сотрясать воздух и спекулировать на этой теме ", - сказал Кличко изданию BBC.

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Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017. Украинец проиграл Джошуа.