Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,50

Владимир Ященко мог прыгать на 2,50. Фото РИА "Новости"

12 марта 1978 19-летний Владимир Ященко из Запорожья установил мировой рекорд в прыжках в высоту - 235 см. Он последний прыгал перекидным способом. Мог одолеть 2,50, но не судилось. Впоследствии травмировался и в большой спорт никогда не вернулся. Умер в 1999, имея 40 лет.

3 июля 1977 года американском в Ричмонде в 30-градусную жару на матче молодёжных сборных СССР и США мало кому известный запорожский юноша Владимир Ященко вначале преодолел 2,27, а потом в течение каких-то 10 минут совершил чудо, установив сразу два новых рекорда — вначале европейский, который принадлежал россиянину Александру Григшорьеву, — 2,31, а затем и мировой — 2,33. И не для юниоров — для взрослых! Реакция трибун при этом была удивительной. Ведь высшее достижение принадлежало до этого американцу Дуайту Стоунзу. И когда диктор по стадиону объявил, что советский белокурый красавец покусился на рекорд их соотечественника, трибуны поначалу взревели, а потом мгновенно затихли. Сообщает "Чемпионат".

И чудо произошло: Володя буквально облизал планку, так её и не коснувшись. И уже на матах подпрыгнул примерно на ту же высоту, счастливый от только что совершённого. Но не остановился, нет. А попросил судей прибавить ещё пару сантиметров. Это уже был вызов не только Стоунзу — себе самому. Правда, все три попытки на сей раз не удались. Но у Ященко уже существовала на сей счёт своя теория. "Стараюсь после победы поднимать планку выше рекордной. Пусть не получится в этот раз — зато буду знать, какая она. Это всё равно что в незнакомую речку нырнуть — сперва страх ощущаешь, неизведанность. Потом легче", — признавался он чуть позже.

Ященко начинал в заводском спортивном лагере "Закалка", что на острове Хортица, в котором вместе с ребятами из спортклуба "Трансформатор" жил и тренировался. Его тренером был Василий Телегин.

Попросил судей добавить ещё пару сантиметров

Между тем реакция на достижение запорожского уникума в США у двух теперь уже экс-рекордсменов мира была примерно одинаковой. Григорьев отреагировал сдержанно: "Рекорд, конечно, заслуживает самой высокой похвалы, но серьёзные испытания у Ященко ещё впереди. Ведь с сильнейшими мастерами прыжка в секторе он ещё не встречался". Примерно в том же духе высказался и Стоунз: "Ященко одержал победу над высотой, а не над спортсмено. Я намерен вернуть рекорд, и сделаю это".

Теперь предстояло утвердиться ещё и на международной арене — в Милане проходил зимний чемпионат Европы. Здесь запорожский юноша впервые и познакомился с теми, кто делал тогда погоду в мировых прыжках, не считая американцев, — тем же поляком Яцеком Вшолой, Вольфгангом Кисслингом из ФРГ, обладателем лучшего результата сезона для залов, и Рольфом Байльшмидтом, спортсменом из ГДР, которого считали самым стабильным прыгуном и который так же, как и Володя, преодолевал планку по старинке — "перекидным".

Настоящий спор начался, когда в секторе остались трое — два немца и советский юниор, а на табло горели цифры 2,29. Байльшмидт легко справился с задачей, следом это сделал Ященко, а Киллинг выбыл из борьбы после трёх неудачных попыток. Судьи прибавили два сантиметра, хотя Ященко, как позже признавался, уговаривал немца пойти сразу на 2,33. Но тот был неумолим — 2,31 и точка.

Но даже эта высота оказалась для Байльшмидта роковой — он дважды сбил планку. Ященко же со второй попытки преодолел барьер. Тогда немец от отчаяния решил перенести третью попытку на следующий рубеж — 2,33. Теперь первым предстояло прыгать советскому рекордсмену, и он под неописуемый восторг темпераментных тиффози преодолел рубеж. Немец оказался в глубоком нокдауне.

Впрочем, "избиение" соперника на этом не закончилось — Ященко заказал рекордные 2,35. И в третьей попытке прыжок получился, пусть и не идеальным, но планка, покачавшись, всё же осталась на месте. Публика ликовала, а Байльшмидт был нокаутирован.

Но спор двух прыгунов на этом не завершился — им предстояло встретиться вновь через полгода на таком же континентальном турнире, только на стадионе в столице Чехословакии. Ященко не везло. Он никак не мог взять стартовую высоту – 2,18. Немец же тем временем не скрывал радости, ходил по сектору, общался с другими участниками, улыбка не сходила с его лица.

Ященко разбегался не как обычно — из дальнего угла сектора, а с каких-то трёх шагов. Но взлетел над планкой с таким запасом, что сомнений в том, что в дальнейшем всё пройдёт без стрессовых ситуаций, не возникло.

У Байльшмидта же улыбка с лица испарилась — он в миг стал строгим и сосредоточенным. Правда, до бронзы немец после всего случившегося с трудом, но допрыгал. Ну а Ященко стал победителем с результатом 2,30, что для такой погоды можно было считать невероятным успехом. А рядом на пьедестале стоял ещё и Григорьев. Он уступил победителю два сантиметра, но при этом обыграл немца по числу попыток.

Ященко выиграл после этого ещё один европейских чемпионат — в Вене, в зале, ранней весной 1979-го. После чего оба — тренер и ученик решили, что спортсмену, чтобы достойно выступить на Играх в Москве, нужен год на восстановление травмированного колена толчковой ноги. Увы, как часто случалось в те годы, намеченному не суждено было сбыться: "партия сказала надо", а комсомолец, отличник и вообще хороший парень не смог ответить "нет".

При всей своей незаурядности — школу закончил с одной четверкой в аттестате, свободно общался на английском, увлекался философией, много читал, — был человеком легко ранимым

Перед Олимпиадой его вызвали на турнир в Вильнюс.Травмированное колено этого не выдержало. Дальнейшее известно: из Вильнюса Ященко доставили в ЦИТО, похоже, врачи не сразу поставили правильный диагноз — разрыв крестообразной связки коленного сустава, было две неудачные операции. Ни о каких прыжках речи отныне быть не могло. Некоторое время спустя, правда, не без препонов со стороны советского спортивного руководства в одной из австрийских клиник Ященко была сделана-таки удачная операция, и в 22 года Володя был практически здоров. Но вот восстановить прежний рекордный настрой, присущий ему до этого адреналиновый запал талантливому спортсмену уже не удалось. "Сломалась адреналиновая фабрика", — говорил тренер.

Он болезненно переживал происходящее, но при всей своей незаурядности — школу закончил с одной четверкой в аттестате, свободно общался на английском, увлекался философией, много читал, — был человеком легко ранимым, болезненно переживавшим, когда внимание к нему стало пропадать и парня перестали узнавать даже на улицах родного Запорожья. И до конца его короткой жизни, которая оборвалась в какие-то 40 с небольшим, никому так и не удалось разгадать "загадку Ященко", найти подход к этому нестандартному, не похожему на окружающих индивидууму. Он остался жертвой той системы, которая выбрасывала на обочину жизни многих ярких личностей, которые, неожиданно засверкав, а потом также внезапно погаснув, уже были не нужны. Словно гильза после произведённого выстрела.

В 1983 году он смог прыгнуть только на 210 см, и после этого перестал заниматься спортом. В 1983 году Международная федерация легкой атлетики вручили Владимиру медаль за выдающиеся спортивные достижения.

Вскоре Ященко призвали в армию - он служил в спортроте Одесского военного округа, в составе команды участвовал в своих последних официальных соревнованиях - чемпионате армейских команд в Москве.

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В последние годы жизни Ященко, в отличии от другого чемпиона Валерия Брумеля, злоупотреблял алкоголем. 1999 года его доставили в реанимационное отделение 9-й городской больницы Запорожья с диагнозом "посталкогольная кома". Усилия врачей оказались тщетными: не приходя в сознание, Владимир Ященко умер в возрасте 40 лет. Похоронен на Капустном кладбище Запорожья.