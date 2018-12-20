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четверг, 20 декабря 2018 13:54

Визначлы, сколько команд будет в УПЛ следующего сезона

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Визначлы, сколько команд будет в УПЛ следующего сезона
Формат УПЛ останется неизменным в следующем сезоне

В Федерации футбола Украины сейчас проходят повторное общее собрание участников премьер-лиги, на котором обсуждается формат чемпионата с сезона 2019/20.
Большинство представителей поддержали формат с 12 клубами, сообщает FootballHub.

За формат с 16 командами выступили только три клуба: "Динамо", "Карпаты" и "Черноморец".

Также на собрании по инициативе "Олимпика" рассмотрят вопрос доверия главе комитета ФФУ по этике и честной игры Франческо Баранке. В этом вопросе донецкий клуб не поддержали только "Ворскла" и "Арсенал-Киев".

Кроме того, рассмотрят просьбу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 22-го тура УПЛ для подготовки национальной команды к матчам квалификации Евро-2020.

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Назвали самого дорогого игрока украинской премьер-лиги.

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20
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