Виталий Миколенко восстановится до матча с Сербией

Миколенко стал открытием нынешнего чемпионата

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко успеет восстановиться к матчам сборной Украины в отборе на Евро-2020. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

20-летнему защитнику понадобится неделя для того, чтобы залечить травму задней поверхности бедра, после чего он присоединится к тренировочному лагерю "сине-желтых".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из лидеров сборной Украины пропустит юношеский Кубок мира

Миколенко травмировался на на тренировке сборной Украины U-20 и пропустит чемпионат мира, который вскоре стартует в Польше.