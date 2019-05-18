Виталий Миколенко восстановится до матча с Сербией

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко успеет восстановиться к матчам сборной Украины в отборе на Евро-2020. Сообщает сайт Sportanalytic.com.
20-летнему защитнику понадобится неделя для того, чтобы залечить травму задней поверхности бедра, после чего он присоединится к тренировочному лагерю "сине-желтых".
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Миколенко травмировался на на тренировке сборной Украины U-20 и пропустит чемпионат мира, который вскоре стартует в Польше.
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