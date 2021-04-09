Виталий Кличко попал в десятку лучших тяжеловесов за всю историю WBC

Виталий Кличко получил всемирно известную славу благодаря боксу. Фото: Reuters

Легендарный украинский боксер 49-летний Виталий Кличко вошел в число выдающихся чемпионов по версии Всемирного боксерского союза (WBC).

Кличко оказался на 8-м месте в рейтинге, сообщает Кlitschko-brothers.com.

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На 1-м месте по мнению WBC остается Мухаммед Али. Вслед за ним американец Майк Тайсон. Замыкает тройку британец Леннокс Льюис.

В первой десятке не оказалось Тайсона Фьюри. Деонтой Уайлдер 5 лет владел поясом после Кличко, но оказался только во 2-й части рейтинга.

26 боксеров владели титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Пятеро из них возвращали чемпионский пояс организации - Мухаммед Али (США), Майк Тайсон (США), Леннокс Льюис (Великобритания), Хасим Рахман (США) и Виталий Кличко (Украина). Виталий Кличко завершил профессиональные выступления в 2012 году. С 2014-го занимает должность мэра Киева.