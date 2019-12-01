Вирер выиграла спринт в Эстерсунде. Семеренко – десятая.

Вита Семеренко допустила один промах

1 декабря на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде прошел женский спринт. Доротея Вирер одержала победу. Норвежка Марте Ройселан была второй, чешка Маркета Давидова – третьей. Об этом пишет "Трибуна".

Женскую сборную Украины представили Анастасия Меркушина, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Надежда Белкина.

Лучший результат среди украинок – у Виты Семеренко, она заняла 10-е место. Валентина заняла 24-е место. Только сестры попали в очки.

Блашко в первой личной гонке за Украину не хватило двух мест, чтобы попасть в топ-40 и взять свои первые очки. Она – на 42 месте.

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Следующая гонка в Эстерсунде состоится 4 декабря. Мужчины будут состязаться в индивидуальной гонке.