Виновный не только Миколенко - реакция соцсетей на ничью Украины с Финляндией

 
Ексклюзивы
1/5
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 72
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 108
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 369
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2538
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 387
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 306
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1098
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 738
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Фото
Все фото
5
5
15
20
3
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Видео
Все видео
Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира
Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира
"Полесье" отметило возвращение на родной стадион фантастическим голом
"Полесье" отметило возвращение на родной стадион фантастическим голом
Шевченко перемудрил с тактикой
Шевченко перемудрил с тактикой
Франция обыграла Казахстан и возглавила нашу группу
Франция обыграла Казахстан и возглавила нашу группу
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 387
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1098
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 387
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 477
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 10:05

Виновный не только Миколенко - реакция соцсетей на ничью Украины с Финляндией

  Комментировать
Виновный не только Миколенко - реакция соцсетей на ничью Украины с Финляндией
Виталий Миколенко стал антигероем матча. Фото: Dynamo.kiev.ua.

Сборная Украины не может победить во 2-м матче отбора к Кубку мира.

В матче 2-го тура квалификации подопечные Андрея Шевченко не смогли не смочь дома обыграть Финляндию 1:1

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на неудачный домашний матч украинцев.

Футбольный эксп Всеволод Кевлич отмечает, что ничья - справедливый итог матча.

"Шахматы закончились вничью. Справедливый итог? Скорее да чем нет. Эмоций после Франции не хватало. Раздражительность Руслана Малиновского по пустякам - признак именно напряга, без которого не могло быть игрового полета. Мне показался прямолинейным Эдуард Соболь. Евгений Макаренко с присущей расхлябанностью. Если с выходом Жуниор Мораеса угадали, то ни Виктор Коваленко, ни Марлос должным образом в игру не вошли. Марлоса было видно, но не был эффективен. Возраст. Похоже, глубины состава недостаточно. Виталий Миколенко ... еще набьет себе шишки. Решение было странное. Возможно, устал. Концовка матча и груз результата. Ничего страшного не произошло. учиться, учиться и учиться ... есть у кого. и есть кому. Без ошибок не бывает больших побед. Болеем за Украину ".

Коваленко и Марлос не усилили игру сборной

Журналист Артур Валерко сравнил Финляндию с Украиной в Париже.

"Теперь мы чувствуем то, что французы несколькими днями ранее.

Даже без 90% автогола ."

Украинский комментатор Серий Савелий раскритиковал Малиновского и Макаренко.

"... А Макаренко оказывается вышел и на второй тайм ... Услышал только-что .. И чаще звучит фраза - Малиновский теряет мяч .."

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас встал на защиту Виталия Миколенко.

"А давайте не вешать всех собак на Миколенко. Его ошибка - не единственный момент финнов. Украинцам раньше и больше нужно было забивать. Но почему не хватало возможностей - вот вопрос. Игра абсолютно ничейная, и трудно кивать в сторону фортуны. Это совсем не трагедия. теперь все силы на Казахстан ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко перемудрил с тактикой

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отметил слабую игру команды Шевченко 1-м номером.

"Очень неприятно, когда на последних минутах допускаешь такую ​​ошибку. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже все вместе. Финни- крепкий орешек, больше не мальчики для битья. Игра же первым номером нам пока еще дается очень тяжело. Или не вешать нос. Украина вперед! "

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков пишет о малом количестве моментов в сборной Украины.

"Будут говорить только о чудовищной, непостижимой ошибке. Но кто сумеет опровергнуть, что счёт-то по игре! И нельзя всерьёз рассчитывать брать три очка одной вменяемой атакой за весь матч".

Игра же первым номером пока еще дается сборной очень трудно

Ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив отметил 1-й гол Жуниора Мораеса за сборную Украины.

"Ура-ура! Мораес забил первый гол за сборную Украины. Через 2 года после дебюта".

Футбольный журналист Игорь Линник считает, что сборная наигрывает тактику в 3 защитника на Евро-2020/21.

"Что касается тактической схемы сборной, уже очевидно, что штаб Шевченко наигрывает ее на финальный турнир чемпионата Европы. В этом плане у тренеров есть определенный резон. Хотя и заметно, что далеко не все в рамках такой модели командой отработано.

Возможно, будь в распоряжении Шевченко сыграны клубные блоки игроков, освоения новой тактики протекало бы быстрее. Например, во Франции оборонительные блоки "Динамо" и "Шахтера" себя оправдали. А вот с финнами нашей команде не хватило в том числе сыгранности ".

31 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Казахстана. Начало игры в 21:45.

В другом матче группы Франция в гостях победила Казахстан - 2:0.

После 2-х туров сборная Франции набрала 4 очка. В Финляндии и Украины - 2, а Боснии и Герцеговины 1. Казахстан пока очков не добывал.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виновный не только Миколенко - реакция соцсетей на ничью Украины с Финляндией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
15
 2 Просмотров: 7992
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 7137
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 4635
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 3906
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
 Просмотров: 3033
Спорт
Бущан взял на себя ответственность за ничью с Финляндией
Бущан взял на себя ответственность за ничью с Финляндией Просмотров: 333
Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира
Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира
 Просмотров: 315
Шевченко рассказал, почему Украина не смогла обыграть Финляндию
Шевченко рассказал, почему Украина не смогла обыграть Финляндию Просмотров: 837
"Полесье" отметило возвращение на родной стадион фантастическим голом
"Полесье" отметило возвращение на родной стадион фантастическим голом
 Просмотров: 234
Шевченко перемудрил с тактикой
Шевченко перемудрил с тактикой
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
11
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
7
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
3
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
3
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Голосов: 205
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть