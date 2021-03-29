Виновный не только Миколенко - реакция соцсетей на ничью Украины с Финляндией

Виталий Миколенко стал антигероем матча. Фото: Dynamo.kiev.ua.

Сборная Украины не может победить во 2-м матче отбора к Кубку мира.

В матче 2-го тура квалификации подопечные Андрея Шевченко не смогли не смочь дома обыграть Финляндию 1:1

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на неудачный домашний матч украинцев.

Футбольный эксп Всеволод Кевлич отмечает, что ничья - справедливый итог матча.

"Шахматы закончились вничью. Справедливый итог? Скорее да чем нет. Эмоций после Франции не хватало. Раздражительность Руслана Малиновского по пустякам - признак именно напряга, без которого не могло быть игрового полета. Мне показался прямолинейным Эдуард Соболь. Евгений Макаренко с присущей расхлябанностью. Если с выходом Жуниор Мораеса угадали, то ни Виктор Коваленко, ни Марлос должным образом в игру не вошли. Марлоса было видно, но не был эффективен. Возраст. Похоже, глубины состава недостаточно. Виталий Миколенко ... еще набьет себе шишки. Решение было странное. Возможно, устал. Концовка матча и груз результата. Ничего страшного не произошло. учиться, учиться и учиться ... есть у кого. и есть кому. Без ошибок не бывает больших побед. Болеем за Украину ".

Коваленко и Марлос не усилили игру сборной

Журналист Артур Валерко сравнил Финляндию с Украиной в Париже.

"Теперь мы чувствуем то, что французы несколькими днями ранее.

Даже без 90% автогола ."

Украинский комментатор Серий Савелий раскритиковал Малиновского и Макаренко.

"... А Макаренко оказывается вышел и на второй тайм ... Услышал только-что .. И чаще звучит фраза - Малиновский теряет мяч .."

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас встал на защиту Виталия Миколенко.

"А давайте не вешать всех собак на Миколенко. Его ошибка - не единственный момент финнов. Украинцам раньше и больше нужно было забивать. Но почему не хватало возможностей - вот вопрос. Игра абсолютно ничейная, и трудно кивать в сторону фортуны. Это совсем не трагедия. теперь все силы на Казахстан ".

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отметил слабую игру команды Шевченко 1-м номером.

"Очень неприятно, когда на последних минутах допускаешь такую ​​ошибку. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже все вместе. Финни- крепкий орешек, больше не мальчики для битья. Игра же первым номером нам пока еще дается очень тяжело. Или не вешать нос. Украина вперед! "

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков пишет о малом количестве моментов в сборной Украины.

"Будут говорить только о чудовищной, непостижимой ошибке. Но кто сумеет опровергнуть, что счёт-то по игре! И нельзя всерьёз рассчитывать брать три очка одной вменяемой атакой за весь матч".

Игра же первым номером пока еще дается сборной очень трудно

Ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив отметил 1-й гол Жуниора Мораеса за сборную Украины.

"Ура-ура! Мораес забил первый гол за сборную Украины. Через 2 года после дебюта".

Футбольный журналист Игорь Линник считает, что сборная наигрывает тактику в 3 защитника на Евро-2020/21.

"Что касается тактической схемы сборной, уже очевидно, что штаб Шевченко наигрывает ее на финальный турнир чемпионата Европы. В этом плане у тренеров есть определенный резон. Хотя и заметно, что далеко не все в рамках такой модели командой отработано.

Возможно, будь в распоряжении Шевченко сыграны клубные блоки игроков, освоения новой тактики протекало бы быстрее. Например, во Франции оборонительные блоки "Динамо" и "Шахтера" себя оправдали. А вот с финнами нашей команде не хватило в том числе сыгранности ".

31 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Казахстана. Начало игры в 21:45. В другом матче группы Франция в гостях победила Казахстан - 2:0. После 2-х туров сборная Франции набрала 4 очка. В Финляндии и Украины - 2, а Боснии и Герцеговины 1. Казахстан пока очков не добывал.