Вице-чемпион Копа Америка будет играть за "Динамо"

Самбрано не договорился с другими клубами и возвращается в "Динамо"

Перуанский защитник Карлос Самбрано возвращается в "Динамо

Центральный защитник Самбрано возвращается в Украину для того, чтобы продолжить выступления за "Динамо", сообщает "Fox Sports Radio Peru".

У 30-летнего бека были предложения от немецких и итальянских клубов, однако прийти к согласию по сделке стороны переговорного процесса не смогли.

В связи с этим Самбрано обязан вернуться в Киев, где продолжит выступать за "Динамо". Не исключено, что после довольно успешного выступления в составе сборной Перу на Кубке Америки(финал турнира) защитник получит новый шанс проявить себя в рядах "бело-синих".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший звездный игрок "Динамо" остался без клуба



Контракт Карлоса Самбрано с "Динамо" действует до конца 2021 года. Прошлый сезон перуанец провел на правах аренды в "Базеле", где сыграл 7 матчей и забил 1 гол в чемпионате Швейцарии.