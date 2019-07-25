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четверг, 25 июля 2019 12:00

Вице-чемпион Копа Америка будет играть за "Динамо"

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Вице-чемпион Копа Америка будет играть за &quot;Динамо&quot;
Самбрано не договорился с другими клубами и возвращается в "Динамо"

Перуанский защитник Карлос Самбрано возвращается в "Динамо

Центральный защитник Самбрано возвращается в Украину для того, чтобы продолжить выступления за "Динамо", сообщает "Fox Sports Radio Peru".

У 30-летнего бека были предложения от немецких и итальянских клубов, однако прийти к согласию по сделке стороны переговорного процесса не смогли.

В связи с этим Самбрано обязан вернуться в Киев, где продолжит выступать за "Динамо". Не исключено, что после довольно успешного выступления в составе сборной Перу на Кубке Америки(финал турнира) защитник получит новый шанс проявить себя в рядах "бело-синих".

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Контракт Карлоса Самбрано с "Динамо" действует до конца 2021 года. Прошлый сезон перуанец провел на правах аренды в "Базеле", где сыграл 7 матчей и забил 1 гол в чемпионате Швейцарии.

https://sport.ua
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