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пятница, 29 января 2021 12:20

"Вест Хэм" подписал конкурента для Ярмоленко

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&quot;Вест Хэм&quot; подписал конкурента для Ярмоленко
Джесси Лингард провел 24 матча за сборную Англии. Фото: Reuters

Английский "Вест Хэм" объявил о трансфере 28-летнего Джесси Лингарда с "Манчестер Юнайтед".

"Молотобойцы" арендовали полузащитника до конца сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

Лингард не имеет стабильного места в составе "МЮ". В этом сезоне провел только 3 матча, поэтому покинул "Олд Траффорд" ради игровой практики.

Английский игрок действует на позиции правого полузащитника и станет конкурентом для игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко.

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После 20 туров АПЛ "Вест Хэм" занимает 5-ю позицию в турнирной таблице. 31-го января "молотобойцы" сыграют против "Ливерпуля". Начало игры - 18 30.

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