"Вест Хэм" определился с ценой на Ярмоленко

Английский "Вест Хэм" хочет получить за полузащитника сборной Украины 31-летнего Андрея Ярмоленко €6-7 млн.
Причинами прощания с вингером есть регулярные травмы и одна из самых высоких заработных плат в коллективе (около €115 тыс в неделю). Сэкономленные деньги наставник команды Дэвид Мойес планирует инвестировать в молодых исполнителей, сообщает Football.London.
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Источник также отмечает, что "молотобойцы" ведут переговоры с "Динамо" по трансферу. "Вест Хэм" настроен выручить с возвращения украинца на родину около € 6-7 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его в €5 млн.
Действующий контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне вингер сыграл 830 минут, отметился 3 голами и 4 ассиста.
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