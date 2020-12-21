"Вест Хэм" и "Брага" интересуются защитником "Ворсклы"

Пап-Альюне Ндиайе выступает в Украине второй сезон. Фото: ФК "Ворскла"

Английский "Вест Хэм" и португальская "Брага" заинтересованы в услугах защитника "Ворсклы" Пап-Альюне Ндиайе.

Оба клуба рассматривают вариант с подписанием французского защитника сенегальского происхождения после окончания текущего сезона, сообщает Goal.

Контракт Ндиайе с полтавчанами рассчитан до лета 2021 года. После этого он станет свободным агентом. В январе 2021 футболист сможет подписывать предварительный контракт с любым клубом.

Центральный защитник перешел "Ворсклу" в сентябре 2019-го года. К тому играл в Сегунде Б в составе "Лорки Депортиво".

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В текущем сезоне Пап-Альюне Ндиайе провел 14 матчей во всех турнирах за команду с Полтавы. На счету игрока 1 голевая передача.