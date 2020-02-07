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пятница, 07 февраля 2020 14:54

"Вероятность ухода Месси из "Барселоны"сейчас высока, как никогда" - эксперт

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&quot;Вероятность ухода Месси из &quot;Барселоны&quot;сейчас высока, как никогда&quot; - эксперт
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: рейтер

Аргентинском футболисту Лионелю Месси 24 июня исполнится 33 года. Он играет за "Барселону" с 2003-го. Сейчас - капитан команды, с которой четыре раза выигрывал Кубок Лиги чемпионов, ее самый ценный игрок, который получает 40 миллионов евро в год.

Все ключевые решения руководства "Барселоны" - приглашение новых игроков, тренеров, принимаются с согласия Месси. Правильна такая ситуация? Ли тормозить гениальный, но уже немолодой игрок развитие клуба? Не стоит "Барселоне" его отпустить и начать жизнь без Месси?

Эрнесто Вальверде был уволен из "Барселоны", так как не справился с раздевалкой команды?

- Это одна из причин, но не главная. По Вальверде "Барселона" победила в чемпионате Испании, выглядела конкурентоспособной в еврокубках. Главная причина в том, что насколько бы гениальным ни был Лионель Месси, он один не может тянуть команду один ..

Насколько большое влияние Лионеля Месси как внутри команды, так и внутри клуба?

- Максимально возможное для одного отдельно взятого футболиста. Большее влияние в Месси мог бы быть на клуб, только при условии, если "Барселона" ему принадлежала.

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Не является губительным такое влияние для клуба?

- Здесь все зависит в которой игровой форме находится сам Месси. Это одновременно сила и слабость команды. В определенных моментах это идет на пользу клубу как всякая диктатура личности, а бывает наоборот.

Будет ли "Барселона" с Месси быть успешной - особенно в Лиге чемпионов?

- Сейчас у команды есть проблемы с травмированными игроками атаки (https://gazeta.ua/articles/sport/_zirkovij-forvard-barseloni-propustit-4-misyaci-cherez-travmu/946715). Они абсолютно не зависят ни от тренера, ни от Месси. И влияют на шансы команды, которая является одним из претендентов на успех.

Насколько реально приглашение авторитарного тренера в "Барселону", не будет воспринимать другие авторитеты в команде?

- Вы о Жозе Моуриньо? Он никак не может возглавить "Барселону", поскольку в свое время он работал с главным врагом - "Реалом". Тем более, что он сейчас работу в английском "Тоттенхэме". В общем, я думаю, что нет насколько авторитарного тренера в мире, который бы смог справиться с Лео Месси.

Есть несколько авторитарного тренера в мире, который бы смог справиться с Лео Месси

Не пора прощаться с самим Месси - так, как в свое время Гвардиола указал на дверь Рональдиньо, Это'О?

- Не стал бы сравнивать эти ситуации. Рональдино убрали из команды, потому что он скорее уже не рос как футболист, ни был лидером команды. Скорее, мешал молодым футболистам развиваться. Месси остается лидером и вожаком "Барселоны" даже в свои 32 года.

Есть ли вероятность, что Месси может покинуть "Барселону" по окончании сезона?

- Сейчас такая вероятность высока, как никогда. У Месси есть опция в контакте, которая позволяет ему уйти бесплатно по завершении сезона. Конечно, такая ситуация не может нравиться "Барселоне". Тем более, что на горизонте есть клубы, которые готовы будут пригласить Месси к себе в случае желания аргентинца сменить команду. Здесь главный вопрос, сможет ли кто-то выполнить требования Лионеля по зарплате? "Манчестер Сити" и Париж находятся под наблюдением финансового фэйр-плей. В них могут быть связаны руки, если речь будет идти о большой личной зарплату Месси - 57 миллионов евро в год.

Возможна адаптироваться к АПЛ Месси будет сложно?

Бесспорно, что это может стать проблемой. Игроку может потребоваться определенное время, тем более. что он уже возрастной футболист. Но "Манчестер Сити" Гвардиолы близок к стилю "Барселоны".

Мнения других экспертов о ситуации Месси - "Барселона" читайте в журнале "Страна" от 13 февраля

Автор: Сергей Тищенко
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