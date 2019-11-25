Верняев победил на этапе Кубка мира

Олегу Верняев не было равных в упражнении на параллельных брусьях. Фото: рейтер

Гимнаст Олег Верняев завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира. Украинец победил в соревнованиях на параллельных брусьях.

Верняев набрав 15,400 балла при базе 6,7. Такие же баллы набрав и Китаец Ю Хао, однако чистота выполнение була вище в Верняева, поэтому золото забрав украинский спортсмен.

Кроме того, две медали в копилку национальной сборной принесли Игорь Радивилов и Диана Варинская. Радивилов стал першит в опорном Прыжки с результатом 14,849 балла, Что касается Варинской, то украинка завоевала серебро на бревне "Спортарена"

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В октябре Верняев Выиграй бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастики в Штутгарте. Украинский гимнаст занял третье место в многоборье.