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пятница, 11 февраля 2022 20:27

Вернулся на победный путь. Команда Реброва выиграла два матча подряд

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Вернулся на победный путь. Команда Реброва выиграла два матча подряд
Сергей Ребров. Фото: instagram.com/alainfcae

Клуб "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва вернулся на победный путь, с пользой использовав паузу в чемпионате.

Подопечные украинского специалиста одержали уже две победы после перерыва, длившегося почти месяц.

5 февраля "Аль-Айн" дома уверенно разбирался с "Хорфакканом" со счетом 4:1, а сегодня, 11 февраля, на выезде разгромил "Эмирейтс Клаб" - 3:0.

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В турнирной таблице после 15-ти сыгранных матчей команда Реброва продолжает идти первой, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. До окончания чемпионата 11 туров.

Экс-тренер киевского "Динамо" в нынешнем сезоне продолжает борьбу за два трофея. В Кубке лиги ОАЭ его подопечные сыграют 1 марта в полуфинале.

С Кубка президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Айн" вылетел на стадии четвертьфинала.

Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Под руководством украинца "Аль-Айн" потерпел всего три поражения.

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11
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