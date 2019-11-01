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пятница, 01 ноября 2019 20:02

Вернидуб возглавит "Шахтер"

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Вернидуб возглавит &quot;Шахтер&quot;
Юрий Вернидуб будет работать в Беларуси. Фото: соцсети

Юрий Вернидуб уже в понедельник официально будет объявлено главным тренером солигорского Шахтера, выступающий в чемпионате Беларуси. Об этом сообщает "Спортарена"

На этой должности украинский наставник изменит российского специалиста Сергея Ташуева, с которым руководство клуба не стало продлевать контракт. Подробности сделки и срок контракта Вернидуба с белорусской команды пока неизвестны.

"Шахтер" Солигорск после 26 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. Отставание от лидера чемпионата "Динамо-Брест" составляет 11 очков за четыре тура до окончания чемпионата.

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Вернидуб был главным тренером Зари с осени 2011 года. В конце мая 2019 он оставил луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

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