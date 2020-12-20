Вернидуб советует "Динамо" купить узбекского форварда

Киевляне обратили внимание на Яхшибоева еще в сентябре. Фото "Шахтер" Солигорск

23-летний узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев мог бы усилить "Динамо". Так считает бывший тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб.

"Мне удалось немного поработать с таким нападающим, как Яхшибоев. Поверьте, в Украине таких форвардов сейчас мало.

Считаю, он у нас выглядел бы на очень классном уровне, был бы находкой для "Динамо" и "Шахтера", - заверил Вернидуб в программе "ТаТоТаке".

В 13 матчах за солигорский "Шахтер" Яхшибоев забил 7 мячей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беседин отбыл дисквалификацию

На днях Юрий Вернидуб возглавил молдавский "Шериф". До этого он тренировал белорусский "Шахтер", где и выступает Яхшибоев.