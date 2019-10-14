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понедельник, 14 октября 2019 19:03

Вернидуб прокомментировал свое возможное трудоустройство в Польше

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Вернидуб прокомментировал свое возможное трудоустройство в Польше
Юрий Вернидуб не исключил варианта, что он будет работать в Польше. Фото: ФК "Заря".

Бывший наставник "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал сообщения СМИ о возможной работе в "Легии".

Об этом пишет "Футболхаб"

"Эти слухи надо понимать несколько иначе. Агенты предлагают "Легии" кандидатуры, но, по моей информации, варшавский клуб пока их не рассматривает.

По моему мнению, нынешний тренер "Легии" Александар Вукович останется. Он точно выведет команду на принципиальные матчи с "Лехом" (19 октября) и "Видзевом" (30 октября).

Если результаты команды не улучшатся, то вполне возможно, что зимой Вуковича уволят ", - сказал Вернидуб.

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53-летний Вернидуб украинский летом покинул пост главного тренера Зари. После 11-ти туров чемпионата Польши "Легия" находится на 9-й строчке турнирной таблицы.

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