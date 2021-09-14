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среда, 15 сентября 2021 08:00

Вернидуб построил команду своей мечты: что нужно знать о первом сопернике "Шахтера" в Лиге чемпионов

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Вернидуб построил команду своей мечты: что нужно знать о первом сопернике &quot;Шахтера&quot; в Лиге чемпионов
Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Молдавский "Шериф" впервые в своей истории смог пробиться в Лигу чемпионов. Все благодаря работе украинского тренера Юрия Вернидуба, который в квалификации турнира смог пройти чемпионов Сербии и Хорватии "Црвену Звезду" и "Динамо" Загреб соответственно.

В Украине Вернидуб известный работой с луганской "Зарей". Специалист работал в клубе девять лет. За это время выиграл бронзовые награды чемпионата Украины и дважды играл в Лиге Европы.

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Вернидуб в "Заре" ежегодно нужно было лепить новую команду. Лучшие футболисты продавались в другие команды, чтобы "Заря" могла существовать. На их место приходили малоизвестные игроки, которых нужно было развивать. Конечно, в таком положении дел ни о какой стабильности и результате не могло быть и речи.

У молодых Вернидуб смог построить команду своей мечты. Состав "Шерифа" составляют опытные легионеры, не нужно учить играть в футбол. В старотовом составе не имеет никакого местного игрока. Юрий Николаевич может выстраивать свое видение и тактическую грамотность команды. В Молдове Вернидуб получил те условия работы, о которых он только мечтал в Украине. Команда сразу дала результат.

Весь основной состав "Шерифа" составлен из легионеров

Футбол от Вернидуба очень простой: надежная защита, физическая мощь игроков и быстрые контратаки через длинные передачи. Где-то по стилю "Шериф" Вернидуба очень похож на "Ференцварош" Сергея Реброва прошлого сезона. Когда команда была сформирована из опытный силовых игроков, которые отталкивались от надежной игры в обороне.

"Шахтеру" будет не просто, так как команда Вернидуба имеет довольно надежную защиту. Стремится забирать у соперника все пространство и умеет ждать ошибок на чужой половине поля. Играть в контроль мяча с такой командой - очень опасно. Поэтому команде Роберто Де Дзерби важно первой не пропустить, чтобы не дать сопернику пространства и не проиграть силовую борьбу.

Матч "Шериф" - "Шахтер" начнется в 20:00. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.
В другом матче группы между собой сыграют "Интер" и "Реал".

Автор: Сергей Тищенко
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