Неудачные результаты в этом сезоне вызвали отставку Юрия Вернедуба с поста главного тренера "Зари".

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера "Зари" — контракт клубу со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Вернидуб несколько раз на протяжении последних сезонов намекал на уход из тренерской должности. Однако в итоге он оставался работать с "Зарей".

В структуре луганчан 53-летний специалист работал с 2010 года, а через год стал главным тренером команды.

Под руководством Вернидуба "Заря" впервые добыла бронзовые медали УПЛ (в сезоне-2016/17), а последние пять сезонов финишировала в верхней пятерке, благодаря чему участвовала в еврокубках.

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В нынешнем сезоне "Заря"финишировала на 5-м месте в турнирной таблице в УПЛ, а вчера в заключительном поединке чемпионата луганчане в гостях уступили "Мариуполю" 1:3.