Верни дуб – россияне заплутались в украинских сказках и фамилиях

Вернидуб ни за что не поедет в Россию. Фото: Reuters

Главный тренер молдовского "Шерифа" Юрий Вернидуб стал объектом троллинга со стороны российского издания "Спорт-Экспресс". Журналисты попытались подколоть его по поводу фамилии, поинтересовавшись у наставника, когда он вернет дуб.

В ответ известный украинский специалист не растерялся и удачно парировал, порекомендовав работникам прессы почитать детскую сказку "Катигорошек".

"Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией. У меня казацкий род", – заявил Юрий Николаевич.

Журналист не успокоился и вновь уточнил насчет возврата дуба, после чего Вернидуб заявил, что не собирается этого делать и "он будет стоять вечно".

"Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим", — сказал наш соотечественник.

Публикуя текстовый вариант интервью, авторы сперва назвали известную украинскую сказку, как "Кот и горошек".

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Этимология фамилии Вернидуб означает, что ее носитель может "вывернуть" дуб, то есть вырвать его с корнем, но никак не "вернуть". Юрий Вернидуб родился в Житомире, а зрелые годы провел в Запорожье.