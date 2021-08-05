Вернется в Украину. Хачериди нашел себе новый клуб

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" 34-летний Евгений Хачериди возвращается в УПЛ.
Центральный защитник будет выступать за черниговскую "Десну", сообщает "Динамомания".
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Хачериди находится в статусе свободного агента с января. Тогда он покинул "Динамо" Брест из-за долгов по зарплате.
Защитник вернется в УПЛ через три года после того, как он перешел из "Динамо" Киев в греческий ПАОК.
За свою карьеру Хачериди выступал за "Волынь", "Олком" и "Металлург-2" Запорожье, "Динамо" Киев, "Динамо" Брест и греческий ПАОК.
На счету защитника три гола в 51 матче за сборную Украины. Хачериди участвовал в Евро-2012 и Евро-2016.
После двух туров УПЛ "Десна" является одним из лидеров. Команда Александра Рябоконя имеет в активе две победы в двух матчах.
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