"Вердер" купит защитника "Зари" за 2 млн евро

Богдан Михайличенко был лидером дублеров киевского "Динамо". В прошлом году "Заря" выкупила его контракт

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера". Клуб Бундеслиги следит за выступлениями 22-летнего украинца.

Михайличенко в прошлом сезоне завоевал место в основе "Зари" и продолжил свой прогресс в текущей кампании. "Вердер" может начать серьезные переговоры по Михайличенко летом, ориентировочная стоимость воспитанника "Динамо" - 2 млн евро. Об этом пишет "Футбол-24".

Трансферу может посодействовать наставник "Зари" Виктор Скрипник, отдавший "музыкантам" 17 лет карьеры игрока и тренера.

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В этом сезоне Богдан Михайличенко сыграл за "Зарю" 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.