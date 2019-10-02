"Вера и опыт помогли" – Каштру прокомментировал победу" Шахтера "

Каштру одержал первую победу в Лиге чемпионов. Фото: официальный сайт "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Аталанта" во втором туре Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Прежде всего, поздравляю своих игроков с фантастической победой, они провели замечательную игру. Додо? Замены, которые я сделал, были для укрепления нашей игры в атаке. Они действительно усилили нашу игру впереди. Я говорил накануне, что очень важно выиграть этот матч стратегически и тактически. Несмотря на проблемы, которые нам создала "Аталанта" в первые 15 минут матча, мы смогли достичь результата. Наша команда имеет соответствующий опыт и знает, как выходить из подобных ситуаций - сказал на после матча Каштру.

Также португальский тренер прокомментировал выход в старте Виктора Коваленко.

"Выход Коваленко был связан со стратегией на игру. Нам нужно было противостоять атаке" Аталанты ". Они начинают разыгрывать от ворот, отдают мяч на фланг, затем заводят его в середину отдают пас, и дальше идет передача над нашим защитником в зону. нам нужно было противостоять этому благодаря трем треугольникам на правом и на левом фланге. Если бы сегодня играл чистый номер 10 атакующий полузащитник, нам бы не удалось создавать тот прессинг, что мы хотели. Поэтому мы решили выпустить Витю Коваленко, который является определенной смесью инсайда и атакующего полузащитника ", - сказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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После победы над "Аталантой" "Шахтер" занимает 3 место в группе имея в своем активе одну победу. Свой следующий матч горняки проведут 28 октября против "Динамо" Загреб в Харькове.