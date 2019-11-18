Венгрия хочет натурализовать украинского футболиста

Игорь Харатин уже почти год играет в чемпионате Венгрии. Фото: ФК "Заря"

Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин заявил, что в Венгрии хотят, чтобы он играл за их сборную.

"Сам из Мукачево, у меня есть венгерские корни. Со мной контактировали, выходили на связь (на счет возможности играть за сборную Венгрии). Но конкретного шага с их стороны нет. Но, в первую очередь, это важный вопрос, который я буду обсуждать со своей семьей, думать о плюсах и минусах. Хочу играть в сборной, но прежде всего надо прогрессировать и идти вперед. Этот шаг не очень серьезно рассматривал. Для меня Украина - родная страна. Хотел бы играть за эту сборную ", - цитирует Харатина "Спортарена "со ссылкой на" Профутбол "..

Ранее сам Харатин говорил о том, что в чемпионате Венгрии он не считается легионером.

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Украинец в текущем сезоне провел в составе "Ференцвароша" 21 матч, забив один гол. В чемпионате Венгрии Ференцварош идет на втором месте, имея в активе 26 очков и уступая "Фехервар" лишь по дополнительным показателям. В Украине Харатин играл за "Динамо" и "Зарю".