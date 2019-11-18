Венгрия хочет натурализовать украинского футболиста

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1440
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1467
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1071
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10314
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5445
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1098
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Англия вышла на Евро-2020
Англия вышла на Евро-2020
Стал известен победитель Итогового турнира по теннису среди мужчин
Стал известен победитель Итогового турнира по теннису среди мужчин
За 19-летним Холандом гоняются элитные клубы
За 19-летним Холандом гоняются элитные клубы
Украина не позволила себе проиграть в Сербии
Украина не позволила себе проиграть в Сербии
Шевченко опозорил защитника "Динамо" на тренировке сборной Украины
Шевченко опозорил защитника "Динамо" на тренировке сборной Украины
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1440
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 999
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1098
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4014
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
Просмотров: 207
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 10:14

Венгрия хочет натурализовать украинского футболиста

  Комментировать
Венгрия хочет натурализовать украинского футболиста
Игорь Харатин уже почти год играет в чемпионате Венгрии. Фото: ФК "Заря"

Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин заявил, что в Венгрии хотят, чтобы он играл за их сборную.

"Сам из Мукачево, у меня есть венгерские корни. Со мной контактировали, выходили на связь (на счет возможности играть за сборную Венгрии). Но конкретного шага с их стороны нет. Но, в первую очередь, это важный вопрос, который я буду обсуждать со своей семьей, думать о плюсах и минусах. Хочу играть в сборной, но прежде всего надо прогрессировать и идти вперед. Этот шаг не очень серьезно рассматривал. Для меня Украина - родная страна. Хотел бы играть за эту сборную ", - цитирует Харатина "Спортарена "со ссылкой на" Профутбол "..

Ранее сам Харатин говорил о том, что в чемпионате Венгрии он не считается легионером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все получите прямо на поле, братцы" - российский комментатор о возможном матч против Украины

Украинец в текущем сезоне провел в составе "Ференцвароша" 21 матч, забив один гол. В чемпионате Венгрии Ференцварош идет на втором месте, имея в активе 26 очков и уступая "Фехервар" лишь по дополнительным показателям. В Украине Харатин играл за "Динамо" и "Зарю".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венгрия хочет натурализовать украинского футболиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

Чиновникам приказали перейти на русский язык

Христианскую церковь построили на месте могилы апостола

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 103456
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 24894
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 14022
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 11700
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 11088
Спорт
"Я вижу сборную Украины в тройке лучших команд Европы" - Сабо
"Я вижу сборную Украины в тройке лучших команд Европы" - Сабо Просмотров: 126
Англия вышла на Евро-2020
Англия вышла на Евро-2020
 Просмотров: 153
Стал известен победитель Итогового турнира по теннису среди мужчин
Стал известен победитель Итогового турнира по теннису среди мужчин
 Просмотров: 99
Стал известен первый соперник сборной Украины на Евро-2020
Стал известен первый соперник сборной Украины на Евро-2020 Просмотров: 2484
"Все получите прямо на поле, братцы" - российский комментатор о возможном матч против Украины
"Все получите прямо на поле, братцы" - российский комментатор о возможном матч против Украины 1 Просмотров: 6192
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
1
Похитили голову "Укрэксимбанку"
Голосов: 997
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua