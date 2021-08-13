Венгерский клуб купил игрока сборной Украины за €200 тыс.

Евгений Макаренко три сезона выступал за первую команду "Динамо". Фото: УАФ

Венгерский "Фехервар" подписал игрока сборной Украины 30-летнего Евгения Макаренко за скромную сумму.

Клуб из Венгрии заплатил "Андерлехта" за трансфер игрока € 200 тыс., сообщает Voetbalprimeur.be.

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Transfermarkt оценивает украинца в несколько раз больше - € 1,2 млн.

Прошлый сезон Макаренко провел в "Кортрейке" на правах аренды. После чего вернулся в "Андерлехт", где на футболиста не рассчитывали.

За "Фехервар" выступает еще один украинец - Иван Петряк.

Евгений Макаренко является воспитанником "Динамо". Во времена работы Сергея Реброва был основным левым защитником. С 2017 года выступает в Бельгии. На Евро-2020/21 провел один матч в составе сборной Украины.