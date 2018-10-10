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среда, 10 октября 2018 14:17

Венгер может получить работу на родине

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Венгер может получить работу на родине
ПСЖ предложил работу Венгеру. Фото: espn.com.br

Лидер французского футбола ПСЖ намерен пригласить для сотрудничества экс-наставника Арсенала Арсена Венгера.

Руководство ПСЖ хотело бы видеть Арсена Венгера на посту спортивного директора клуба, сообщает RMC.

ПСЖ установил уникальный рекорд чемпионата Франции

По информации издания, сам Венгер выразил желание занять в парижском клубе более значительную должность, 68-летний специалист хотел бы стать советником президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Среди других вариантов указывалось, что француз может возглавить Баварию в случае отставки Нико Ковача.

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Венгер летом покинул пост главного тренера лондонского Арсенала, которую занимал с 1996-го.

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