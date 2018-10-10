Венгер может получить работу на родине

ПСЖ предложил работу Венгеру. Фото: espn.com.br

Лидер французского футбола ПСЖ намерен пригласить для сотрудничества экс-наставника Арсенала Арсена Венгера.

Руководство ПСЖ хотело бы видеть Арсена Венгера на посту спортивного директора клуба, сообщает RMC.

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По информации издания, сам Венгер выразил желание занять в парижском клубе более значительную должность, 68-летний специалист хотел бы стать советником президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Среди других вариантов указывалось, что француз может возглавить Баварию в случае отставки Нико Ковача.

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Венгер летом покинул пост главного тренера лондонского Арсенала, которую занимал с 1996-го.