Велогонщик упал в огромную лужу во время соревнований

Йохан Прайс-Пейтерсен не удержался проезжая лужу

Во время гонки на чемпионате мира по велоспорту известный датский спортсмен неожиданно нырнул в воду

Об этом сообщает "Eurosport" y twitter.

В Йоркшире (Великобритания) проходит молодежный чемпионат мира по велоспорту. Сегодня, во время гонки с раздельным стартом, среди спортсменов Ю-23 произошел забавный случай.

Гонка проходила под проливным дождем, и на одном из участков трассы образовалась огромная лужа. Датчанин Йохан Прайс-Пейтерсен, который является чемпионом Европы, явно был к этому не готов и буквально нырнул в воду, за что получил немалую популярность в сети.

European Champion Johan Price-Pejtersen makes a splash in the U23 Men's Individual Time Trial 💦#Yorkshire2019 pic.twitter.com/jAc7yiqRqq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 24 сентября 2019 г.

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Чемпионат мира по шоссейного велоспорта пройдет в нескольких городах английского графства Йоркшир с 22 по 29 сентября 2019 года. Он станет четвертым на территории Великобритании.