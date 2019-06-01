Веллингтон Нем может оставить "Шахтер"

Веллингтон не заиграл в "Шахтере"

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем близок к переходу в бразильский клуб "Васко да Гама".

Об этом сообщает champion.com.ua

Футболист находится у себя на родине и вскоре может присоединиться к новому клубу. До сих пор неизвестно, будет ли его переход полноценным трансфером или арендой. Контракт полузащитника с "Шахтером" действителен до лета 2020 года.

В прошлом сезоне Веллингтон Нем провел 21 матч за горняков, в которых 3 раза отличился забитым голом и трижды отдавал результативные передачи.

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Футболист Шахтера выступает с 2013 года. Однако в течение этого времени не смог окончательно закрепиться в основном составе команды.