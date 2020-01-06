Ведущий защитник "Динамо" прошел медосмотр в новом клубе

Тамашу Кадару доставалось много критики за последние матчи. Фото: Александр Попов.

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар прошел медосмотр в венгерском "Фехерваре"

Игрок прибыл в расположение нового клуба 4 или 5 января. Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время. Об условиях перехода не сообщается.

За "Фехервар" выступает украинец Иван Петряк. Команда идет на 2-м месте в чемпионате Венгрии, пишет "Трибуна"

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В текущем. ном сезоне Кадар провел 20 матчей за "Динамо", в которых сделал один ассист. Transfermarkt оценил его в 4.5 миллионов евро.